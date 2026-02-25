Ultime News

25 Feb 2026 Juvi, il capitano Panni: "Vittoria che vale quattro punti, orgoglioso della squadra"
25 Feb 2026 Casalbuttano, truffa a un anziano: 16 mila euro restituiti dai Carabinieri
25 Feb 2026 Cremona&Bricks 2026, appuntamento il 14 e 15 marzo a CremonaFiere
25 Feb 2026 Servizio di nettezza urbana, approvato il piano di lavoro per individuare il nuovo gestore
25 Feb 2026 Davide Barbieri, un minuto di silenzio all'Aselli. Il funerale venerdì a Cristo Re
Cronaca

Cremona&Bricks 2026, appuntamento il 14 e 15 marzo a CremonaFiere

Non mancheranno le aree tematiche più amate: uno spazio dedicato all’universo di Star Wars e l’Area Harry Potter ricca di magia

L'edizione 2025
Fill-1

Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna Cremona&Bricks 2026, l’evento dedicato agli appassionati di mattoncini Lego . La manifestazione, che quest’anno giunge alla sua quinta edizione, si svolgerà sabato 14 e domenica 15 marzo 2026 in Fiera a Cremona, con orario dalle 10 alle 18:30 per entrambi i giorni.

 

La Manifestazione, organizzata da CremonaFiere in collaborazione e in stretta sinergia con l’Associazione Cremona Bricks, rappresenta un punto di riferimento nazionale per collezionisti, costruttori , famiglie e bambini di tutte le età, promuovendo il gioco come strumento di creatività, apprendimento e socialità. Il programma è ricco e variegato e si rivolge ad un ampio pubblico di appassionati di ogni età con diverse aree tematiche, spazi dedicati al gioco, al collezionismo, alla mostra, alla formazione e all’intrattenimento.

 

Cremona&Bricks è un evento straordinario dove la fantasia prende forma mattoncino dopo mattoncino: al centro spicca Diorama City, il più grande diorama city mai realizzato, con paesaggi mozzafiato, skyline imponenti, monumenti iconici e vivaci scene di vita quotidiana ricreate nei minimi dettagli. Accanto, un selezionato Mercatino offre agli appassionati e collezionisti l’occasione di scoprire pezzi rari e mattoncini speciali, mentre l’Area Architettura incanta con spettacolari riproduzioni di celebri edifici e luoghi simbolo del mondo. I più piccoli, ma non solo, possono divertirsi nell’Area Gioco, tra spazi dedicati con LEGO e DUPLO e tante attività creative, oppure liberare completamente la fantasia nell’Area Ravanata con oltre 500 kg di mattoncini sfusi a disposizione. Il Vintage Village accompagna i visitatori in un viaggio nel tempo tra set originali e diorami storici degli anni ’60, ’70 e ’80. Non mancano le aree tematiche più amate: uno spazio dedicato all’universo di Star Wars, l’Area Harry Potter ricca di magia, e gli scenari avventurosi di PiratiCastello e West, per immergersi in epoche e mondi lontani. A completare l’esperienza, un’Area Food con punti ristoro interni e street food per concedersi una gustosa pausa tra una scoperta e l’altra.

 

“La quinta edizione di Cremona&Bricks conferma il valore di sinergie strutturate e durature tra CremonaFiere e le realtà del territorio – dichiara Roberto Biloni, Presidente di CremonaFiere –. L’evento, sviluppato in collaborazione con l’Associazione Cremona Bricks, rappresenta un’occasione capace di unire generazioni diverse e di proporre un’alternativa formativa e coinvolgente al tempo trascorso online, promuovendo creatività, socialità e gioco di squadra. Nel corso degli anni la manifestazione è cresciuta in modo significativo, consolidandosi come appuntamento di riferimento non solo per la città, ma anche per i territori limitrofi”.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...