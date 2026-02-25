Cremona&Bricks 2026, appuntamento il 14 e 15 marzo a CremonaFiere

Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna Cremona&Bricks 2026, l’evento dedicato agli appassionati di mattoncini Lego . La manifestazione, che quest’anno giunge alla sua quinta edizione, si svolgerà sabato 14 e domenica 15 marzo 2026 in Fiera a Cremona, con orario dalle 10 alle 18:30 per entrambi i giorni.

La Manifestazione, organizzata da CremonaFiere in collaborazione e in stretta sinergia con l’Associazione Cremona Bricks, rappresenta un punto di riferimento nazionale per collezionisti, costruttori , famiglie e bambini di tutte le età, promuovendo il gioco come strumento di creatività, apprendimento e socialità. Il programma è ricco e variegato e si rivolge ad un ampio pubblico di appassionati di ogni età con diverse aree tematiche, spazi dedicati al gioco, al collezionismo, alla mostra, alla formazione e all’intrattenimento.

Cremona&Bricks è un evento straordinario dove la fantasia prende forma mattoncino dopo mattoncino: al centro spicca Diorama City, il più grande diorama city mai realizzato, con paesaggi mozzafiato, skyline imponenti, monumenti iconici e vivaci scene di vita quotidiana ricreate nei minimi dettagli. Accanto, un selezionato Mercatino offre agli appassionati e collezionisti l’occasione di scoprire pezzi rari e mattoncini speciali, mentre l’Area Architettura incanta con spettacolari riproduzioni di celebri edifici e luoghi simbolo del mondo. I più piccoli, ma non solo, possono divertirsi nell’Area Gioco, tra spazi dedicati con LEGO e DUPLO e tante attività creative, oppure liberare completamente la fantasia nell’Area Ravanata con oltre 500 kg di mattoncini sfusi a disposizione. Il Vintage Village accompagna i visitatori in un viaggio nel tempo tra set originali e diorami storici degli anni ’60, ’70 e ’80. Non mancano le aree tematiche più amate: uno spazio dedicato all’universo di Star Wars, l’Area Harry Potter ricca di magia, e gli scenari avventurosi di Pirati, Castello e West, per immergersi in epoche e mondi lontani. A completare l’esperienza, un’Area Food con punti ristoro interni e street food per concedersi una gustosa pausa tra una scoperta e l’altra.

“La quinta edizione di Cremona&Bricks conferma il valore di sinergie strutturate e durature tra CremonaFiere e le realtà del territorio – dichiara Roberto Biloni, Presidente di CremonaFiere –. L’evento, sviluppato in collaborazione con l’Associazione Cremona Bricks, rappresenta un’occasione capace di unire generazioni diverse e di proporre un’alternativa formativa e coinvolgente al tempo trascorso online, promuovendo creatività, socialità e gioco di squadra. Nel corso degli anni la manifestazione è cresciuta in modo significativo, consolidandosi come appuntamento di riferimento non solo per la città, ma anche per i territori limitrofi”.

