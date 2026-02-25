"Il pesce di profondità": il viaggio di una vita nel primo libro di Patrizio Azzini

Un tuffo nella memoria, un mosaico di incontri, emozioni e avventure che attraversano quasi ottant’anni di storia personale e collettiva. Si presenta così Il pesce di profondità, il primo libro di Patrizio Azzini, cremonese, che ha scelto di raccogliere nel suo debutto letterario i ricordi di quella che lui definisce “una vita fortunata”.

Il volume – che l’autore ha costruito come una sequenza di 56 “quadri” – non è un’autobiografia tradizionale, ma un percorso narrativo fatto di episodi, persone, immagini e sentimenti che riportano il lettore dal 1948 ad oggi.

Azzini guida il lettore tra frammenti di vita vissuta: momenti di famiglia, amicizie, passioni, lavoro, incontri che hanno segnato il suo cammino. Ne emerge il ritratto di un’esistenza ricca, densa di occasioni . Il tono del libro resta sempre lieve, intimo e allo stesso tempo universale, ma anche molto ironico.

La presentazione del volume si è tenuta durante una serata organizzata dal Lions Club Cremona Stradivari, di cui Patrizio Azzini è socio, che ha voluto dedicare un momento speciale a questo esordio letterario, accolto con interesse e curiosità.

