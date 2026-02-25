Ultime News

25 Feb 2026 Mozione per la cittadinanza onoraria a Pasolini: Cremona riscopre il suo legame
25 Feb 2026 Patriarcato, mafia e violenza di genere: presentato il libro "Mai più cosa vostra"
25 Feb 2026 "Il pesce di profondità": il viaggio di una vita nel primo libro di Patrizio Azzini
25 Feb 2026 Nessuna estorsione del "branco" a un disabile. A chiedere denaro era "la vittima"
25 Feb 2026 Fondazione Comunitaria, il 3 marzo celebra i 25 anni al Museo del Violino
Nazionali

Juve-Galatasaray, assurda espulsione per Kelly e proteste bianconere. Cos’è successo in Champions

(Adnkronos) – Si mette in salita la strada verso gli ottavi di Champions League per la Juventus, contro il Galatasaray. Dopo il ko per 5-2 all’andata, i bianconeri sono in vantaggio 1-0 allo Stadium, ma all’inizio della ripresa la squadra di Spalletti è rimasta in dieci per l’espulsione di Kelly. Il difensore ha rimediato il secondo giallo della sua gara dopo uno scontro in mezzo al campo con Yilmaz, tra le proteste dei padroni di casa. 

Dopo qualche secondo, l’arbitro Pinheiro ha deciso di rivedere l’episodio al Var, estraendo il rosso diretto al termine del check
. Un provvedimento apparso esagerato per l’entità moderata del contatto (un pestone, involontario), accolto dai fischi copiosi dello Stadium. Kelly ha protestato in maniera vigorosa per l’assurda espulsione, prima di essere accompagnato dallo staff fuori dal campo. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...