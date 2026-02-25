La figura dell'Oss compie 25 anni: "Tecnica e relazione al servizio delle persone"

“Ciò che mi fa venire a lavorare con entusiasmo è vedere le persone stare meglio. Vederle felici.” Così Agnese Ferrari, 61 anni, OSS della Cardiologia dell’Ospedale di Cremona, descrive il senso di un lavoro che ogni giorno accompagna i percorsi di cura di migliaia di persone. Istituita con l’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001, la figura dell’Operatore Socio-Sanitario compie venticinque anni. In questo arco di tempo è diventata parte strutturale dell’organizzazione assistenziale: presente nei reparti ospedalieri, nei servizi territoriali, nelle strutture residenziali e nell’assistenza domiciliare, inserita a pieno titolo nel lavoro d’équipe con infermieri, medici, fisioterapisti e altri professionisti sanitari.

“L’Operatore Socio-Sanitario assicura l’assistenza di base alla persona, dall’igiene all’alimentazione fino alla mobilizzazione. Attraverso l’osservazione e l’ascolto collabora all’attuazione dei piani di cura, garantendo sicurezza e dignità nei luoghi di assistenza” spiega Alberto Silla, (direttore Direzione Aziendale delle Professioni Sanitarie e socio sanitarie DAPSS dell’ASST Cremona) che continua “gli Oss che lavorano nelle strutture dell’Asst di Cremona sono circa duecentocinquanta, professionisti fondamentali per garantire un’assistenza di qualità alla persona”.

.

Accanto alla dimensione tecnica, infatti, c’è quella relazionale. “Abbiamo un rapporto diretto con le persone, le conosciamo per nome. Anche solo una parola di conforto fa parte della cura e si integra con la terapia”, racconta Mihaela Ghinea, 57 anni, OSS della Cardiologia.

© Riproduzione riservata