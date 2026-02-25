Ultime News

La figura dell'Oss compie 25 anni: "Tecnica e relazione al servizio delle persone"

Una professione che nel tempo si è affermata come elemento centrale dei percorsi di cura e assistenza. All’Asst di Cremona sono 250

Mihalea Ghinea, Oss all'Ospedale di Cremona
“Ciò che mi fa venire a lavorare con entusiasmo è vedere le persone stare meglio. Vederle felici.” Così Agnese Ferrari, 61 anni, OSS della Cardiologia dell’Ospedale di Cremona, descrive il senso di un lavoro che ogni giorno accompagna i percorsi di cura di migliaia di persone. Istituita con l’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001, la figura dell’Operatore Socio-Sanitario compie venticinque anni. In questo arco di tempo è diventata parte strutturale dell’organizzazione assistenziale: presente nei reparti ospedalieri, nei servizi territoriali, nelle strutture residenziali e nell’assistenza domiciliare, inserita a pieno titolo nel lavoro d’équipe con infermieri, medici, fisioterapisti e altri professionisti sanitari.

 

“L’Operatore Socio-Sanitario assicura l’assistenza di base alla persona, dall’igiene all’alimentazione fino alla mobilizzazione. Attraverso l’osservazione e l’ascolto collabora all’attuazione dei piani di cura, garantendo sicurezza e dignità nei luoghi di assistenza” spiega Alberto Silla, (direttore Direzione Aziendale delle Professioni Sanitarie e socio sanitarie DAPSS dell’ASST Cremona) che continua “gli Oss che lavorano nelle strutture dell’Asst di Cremona sono circa duecentocinquanta, professionisti fondamentali per garantire un’assistenza di qualità alla persona”.

Accanto alla dimensione tecnica, infatti, c’è quella relazionale. “Abbiamo un rapporto diretto con le persone, le conosciamo per nome. Anche solo una parola di conforto fa parte della cura e si integra con la terapia”, racconta Mihaela Ghinea, 57 anni, OSS della Cardiologia.

Mihalea Ghinea e Agnese Ferrari nel reparto di Cardiologia dell’Ospedale di Cremona

