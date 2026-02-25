Ultime News

25 Feb 2026 Incontro con la Camera Penale al Torriani, un esercizio di democrazia
25 Feb 2026 Un capolavoro di Rembrandt in arrivo alla Pinacoteca Ala Ponzone
25 Feb 2026 Cremona Unita Contro la Violenza: Parte la Campagna Mai Bandiera Bianca per le Donne
25 Feb 2026 Agricoltura: 6.2 milioni stanziati per contrastare danni da clima
25 Feb 2026 La figura dell'Oss compie 25 anni: "Tecnica e relazione al servizio delle persone"
Nazionali

Mantova, deve eseguire sfratto esecutivo: ufficiale giudiziario trova inquilino impiccato

(Adnkronos) – Dopo due tentativi di sfratto per morosità, avvenuti il 29 ottobre e 29 gennaio scorsi, si è recato nuovamente a casa dell’inquilino per eseguire lo sfratto esecutivo. Vedendo la porta aperta, ha provato a entrare nell’abitazione dove ha trovato l’uomo impiccato. E’ quanto accaduto alle 11 di oggi a Casalmoro nel Mantovano. 

A lanciare l’allarme è stato lo stesso ufficiale giudiziario che doveva procedere allo sfratto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Castel Goffredo, unitamente a personale del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Castiglione delle Stiviere. 

La vittima era un operaio 56enne originario di Leno, nel Bresciano, separato e padre di due figlie. Dopo la ricostruzione dei fatti ed i rilievi di legge, la salma dell’uomo è stata restituita ai familiari. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...