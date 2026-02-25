Ultime News

Parco Sartori al buio da giorni: la preoccupazione dei residenti

di Laura Bosio

Da alcuni giorni il Parco Sartori resta senza illuminazione nelle ore serali. Disagi e preoccupazione tra i residenti, che chiedono un rapido intervento.

Parco Sartori al buio
Il Parco Sartori di via dei Classici, a Cremona, è al buio da alcuni giorni. Non appena il sole tramonta e si accendono i lampioni nelle strade circostanti, lo spazio verde spicca come un vero e proprio buco nero, probabilmente a causa di un guasto alla centralina che gestisce l’illuminazione interna. Mentre la parte anteriore, quella con i giochi per i bambini, rimane illuminata, tutto il resto del parco, compreso il campetto da basket intitolato a Robi Telli, rimane immerso nelle tenebre.

Al calare del sole, dunque, l’area che durante il giorno viene frequentata ampiamente dai residenti, resta deserta e decisamente poco sicura. Una situazione che sta creando disagio e preoccupazione tra i cittadini, soprattutto in chi utilizza il parco come area di passaggio o per portare a spasso il cane. L’assenza totale di luce rende complicati anche i semplici spostamenti lungo i vialetti, aumentando il rischio di cadute e incidenti, oltre a favorire un senso di insicurezza diffuso.

Il Parco Sartori rappresenta uno spazio verde importante per il quartiere, un punto di riferimento per il tempo libero e la socialità. Proprio per questo, la mancanza di illuminazione serale ne limita fortemente l’utilizzo, penalizzando soprattutto chi può frequentarlo solo dopo il lavoro o nelle ore serali.

