Referendum, Fico “Tra istituzioni ci sia rispetto, chiaramente voterò no”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Io credo che il rispetto per le istituzioni e in generale quella che si chiama leale collaborazione tra le istituzioni deve sempre esserci a tutti i livelli. Questo è un principio che io porto avanti non solo da presidente della Regione ma anche prima quando ero alla Camera dei Deputati e alla presidenza della Commissione di Vigilanza Rai. Noi crediamo nelle istituzioni, crediamo nello Stato, poi la questione del referendum si sposta su un altro piano perché ci sono due possibilità di voto e chiaramente voterò no. Noi lavoriamo per il no”. Lo dice il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, parlando con i giornalisti nel cortile di Castel Capuano, a margine della cerimonia di inaugurazione dell’anno formativo 2026 della Scuola Superiore della Magistratura a cui ha partecipato anche il capo dello Stato, Sergio Mattarella.

