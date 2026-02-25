Ultime News

25 Feb 2026 Fondazione Comunitaria, il 3 marzo celebra i 25 anni al Museo del Violino
25 Feb 2026 Parco Sartori al buio da giorni: la preoccupazione dei residenti
25 Feb 2026 Consulta degli stranieri non funzionale, la maggioranza chiede "uno strumento nuovo"
25 Feb 2026 Serie A, Cremonese ultima per punti fatti dopo essere andata in svantaggio
25 Feb 2026 Incontro con la Camera Penale al Torriani, un esercizio di democrazia
Nazionali

Sanremo, Laura Pausini ‘dark edition’: scende le scale e il web vede Morticia Addams

(Adnkronos) – Al Festival di Sanremo 2026 c’è chi punta sulle canzoni, chi sul macinare punti al Fantasanremo e poi c’è Laura Pausini, che riesce a far parlare di sé anche solo scendendo le scale. Tra doppi sensi e un guardaroba che finisce in trending topic in tempo reale, la co‑conduttrice ha regalato al Festival una serie di siparietti che hanno acceso l’Ariston e i social.  

L’ultimo look – un elegantissimo abito in velluto firmato Giorgio Armani – abbinato ai suoi lunghissimi capelli neri lasciati sciolti e liscissimi ha fatto il giro del web in un lampo. E da lì al paragone con Morticia Addams il passo è stato brevissimo: non solo la Morticia iconica di Catherine Zeta‑Jones nella serie ‘Mercoledì’, ma anche quella storica interpretata da Anjelica Huston nei film cult degli Anni 90.  

Sul social X rimbalzano commenti di ogni tipo: c’è chi parla di “stesse vibes di Morticia Addams” e chi ribattezza la pop star “Morticia Addams Pausini”.  

