Ultime News

25 Feb 2026 Mozione per la cittadinanza onoraria a Pasolini: Cremona riscopre il suo legame
25 Feb 2026 Patriarcato, mafia e violenza di genere: presentato il libro "Mai più cosa vostra"
25 Feb 2026 "Il pesce di profondità": il viaggio di una vita nel primo libro di Patrizio Azzini
25 Feb 2026 Nessuna estorsione del "branco" a un disabile. A chiedere denaro era "la vittima"
25 Feb 2026 Fondazione Comunitaria, il 3 marzo celebra i 25 anni al Museo del Violino
Nazionali

Sanremo, Lillo show all’Ariston: “un vero performer” tra i cliché tv

(Adnkronos) – Un ingresso da showman per Lillo, co-conduttore della seconda serata del Festival di Sanremo. L’attore e comico ha fatto il suo ingresso sul palco dell’Ariston, scendendo le scale ballando sulle note di “Happy” di Pharrell Williams, guadagnandosi subito il commento di Carlo Conti: “Un vero performer”.  

“Sono onorato di fare il co-conduttore e mi sono un po’ preparato”, ha esordito Lillo, prima elencare tutti i più classici cliché del linguaggio televisivo. Da “Benvenuti nella splendida cornice del Teatro Ariston di Sanremo” a “Ma voltiamo pagina”, per poi concludere con il classico annuncio: “Pensate, il prossimo artista si esibirà proprio qui”. La battuta ha fornito l’assist perfetto a Carlo Conti, che ha replicato ridendo: “E da dove si dovrebbe esibire? Dal Teatro Olimpico?”. Un riferimento neanche troppo velato alle recenti polemiche nate intorno alla telecronaca di apertura dei Giochi Olimpici.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...