25 Feb 2026 Sanremo 2026: la classifica provvisoria dopo la prima serata
24 Feb 2026 Lions Club Cremona Europea, "Premio donna": ecco chi sono le protagoniste
24 Feb 2026 Nuovo Ospedale, risposte non esaurienti dal Comune: nuova richiesta di Tacchini
24 Feb 2026 4 anni dall'invasione dell'Ucraina: finestre illuminate a Palazzo comunale
24 Feb 2026 "Privata di dignità, autonomia e libertà". Suoceri e cognato a processo: "Condanna"
Sanremo, Tiziano Ferro a Laura Pausini: “Il prossimo anno io e te insieme”

Tiziano Ferro potrebbe partecipare per la prima volta come concorrente alla prossima edizione del festival di Sanremo? Dopo la sua esibizione in occasione dei 25 anni di ‘Xdono’, ha scherzato con Carlo Conti: “L’anno prossimo vai via anche se ci sono io in gara?”. 

Poi la proposta ‘indecente’ all’amica e collega Laura Pausini, che quest’anno al festival veste i panni di co-conduttrice di tutte e cinque le serate. “Il prossimo anno io e te insieme”, dice fra gli applausi, dopo averla ringraziata commosso con un “Tu mi freghi sempre” alla fine della sua esibizione. “Io e lui ci vogliamo molto bene”, spiega Laura Pausini rivolta a Conti.  

