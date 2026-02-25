Servizio di nettezza urbana, approvato il piano di lavoro per individuare il nuovo gestore

La convenzione – contratto che attualmente disciplina il servizio di nettezza urbana svolto da Aprica S.p.A. scade il 31 dicembre 2030. Le attività finalizzate alla gara d’appalto che porterà all’individuazione del nuovo gestore sono complesse in quanto è necessario riprogettare un servizio tenendo conto delle diverse fonti normative e che presenta varie articolazioni per cui sono indispensabili un’analisi minuziosa e ricognizioni specifiche.

Partendo da questo presupposto, la Giunta, su proposta dell’assessora all’Ambiente Simona Pasquali, ha approvato gli indirizzi, anche di carattere organizzativo, per una pianificazione ottimale dei passaggi che, già a partire dalle prossime settimane, porteranno, entro il termine stabilito, all’individuazione del nuovo gestore del servizio di nettezza urbana. L’Osservatorio Rifiuti, senza il coinvolgimento dei rappresentanti dell’attuale gestore, sarà la sede nella quale avverrà il monitoraggio dell’intero percorso.

Per quanto riguarda lo svolgimento dei lavori, il Settore Area Vasta, Ambiente e Transizione Ecologica ha predisposto un programma di massima che definisce il piano delle attività propedeutiche alla progettazione e alla gara in sinergia con la società di consulenza che verrà incaricata a supporto, quelle di progettazione del servizio, la predisposizione della documentazione della gara d’appalto (testo del bando e del disciplinare) e, infine, la fase nella quale saranno svolte tutte le incombenze legate all’espletamento delle attività di gara vere e proprie.

Entrando nello specifico degli indirizzi, sarà innanzitutto costituito un gruppo di lavoro di supporto tecnico – organizzativo composto da dirigenti e funzionari dei Settori Area Vasta, Ambiente e Transizione Ecologica; Entrate Tributarie, Servizi Demografici, Cimiteriali e Statistica; Provveditorato, Gare, Partecipate, e che potrà essere integrato, quando necessario, da personale di altri Settori. Le attività del gruppo di lavoro saranno definite in accordo con l’assessore all’Ambiente, mentre la partecipazione agli incontri del gruppo di lavoro sarà garantita da tutti i Settori e Servizi di volta in volta coinvolti considerando la priorità per l’Amministrazione delle attività che concernono il percorso di gara e quindi l’elaborazione per tempo dei documenti preliminari: Carta della qualità del servizio ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) e Regolamento dei servizi di nettezza urbana (in relazione alle modifiche introdotte sia dalla progettualità PNRR rispetto alla raccolta della frazione secca di rifiuto, sia dal nuovo progetto di spazzamento).

