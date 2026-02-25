Tre opere del pittore Mario Nolli donate dal figlio alla Fondazione Città di Cremona

Cerimonia simbolica ma significativa nel Palazzo della Carità di Cremona: Giorgio Nolli, socio dell’Associazione Lazzaro Chiappari, ha donato alla Fondazione Città di Cremona tre dipinti realizzati dal padre, il compianto pittore cremonese Mario Nolli, testimoniando il comune impegno delle due realtà sul territorio a sostegno delle fragilità.

“La Fondazione Città di Cremona è oggi anche strumento di memoria storica” sottolinea il presidente Giuseppe Foderaro e la donazione va ad arricchire le collezioni artistiche di cui è conservatrice Raffaella Colace, che spaziano dal Medioevo al Novecento ponendo in particolare l’accento sugli autori locali.

È inoltre un modo per valorizzazione Nolli, attivo negli Anni Cinquanta come illustratore e ancor prima come pittore. Egli amava rendere omaggio alla città del Torrazzo, come nei quadri Piazza S. Agata e Piazza Cavour. Fra i quadri donati dal figlio, spicca poi un soggetto diverso: Ecce Homo, che sarà sottoposto a un intervento di manutenzione nello Studio Manara-Perni.

“L’Associazione Lazzaro Chiappari è sostenuta non solo da ex-allievi dell’Orfanotrofio ma anche da figli e nipoti, che intendono proseguire l’azione solidale intrapresa dai propri cari basata sulla restituzione del bene ricevuto” ricorda il presidente Fiorenzo Bassi, commentando un gesto che intreccia sociale e cultura.

© Riproduzione riservata