Un capolavoro di Rembrandt in arrivo alla Pinacoteca Ala Ponzone

di Silvia Galli

L’iniziativa nasce da un prestigioso scambio tra istituzioni museali. L’esposizione resterà aperta fino a giugno

Una sala della Pinacoteca Ala Ponzone
La Pinacoteca Ala Ponzone presenta una nuova mostra di rilievo internazionale, in programma da venerdì 6 marzo fino al mese di giugno.

Protagonista dell’esposizione è Rembrandt, uno dei massimi maestri della pittura europea del Seicento. L’iniziativa nasce da un prestigioso scambio tra istituzioni museali: la Pinacoteca Ala Ponzone ha concesso in prestito un’opera di Arcimboldo, ottenendo in cambio l’arrivo a Cremona di un dipinto di Rembrandt, raffigurante un uomo abbigliato all’orientale, soggetto emblematico dell’interesse dell’artista per l’esotismo, la luce e la resa psicologica dei volti.


Attorno al capolavoro di Rembrandt si sviluppa un percorso espositivo dedicato alla pittura fiamminga e olandese, con una selezione di opere appartenenti alle collezioni della Pinacoteca Ala Ponzone. Alcuni dipinti, mai esposti al pubblico, sono stati recentemente restaurati e vengono presentati per la prima volta, offrendo una nuova e approfondita lettura del patrimonio nordico conservato a Cremona.

La mostra intende valorizzare il dialogo tra il grande maestro olandese e il contesto artistico del suo tempo, mettendo in luce affinità, differenze e influenze tra le scuole fiamminghe e olandesi del XVII secolo.
Il progetto espositivo è curato da Mario Marubbi, conservatore della Pinacoteca Ala Ponzone, che ha seguito l’impostazione scientifica della mostra e il percorso di valorizzazione delle opere restaurate.

L’esposizione resterà aperta fino a giugno, rappresentando un’occasione unica per il pubblico di ammirare un’opera di Rembrandt a Cremona e di riscoprire importanti dipinti delle collezioni della Pinacoteca Ala Ponzone.

