Uniti dalla politica, separati dal Referendum. Su CR1 confronto tra Carletti e Pasquetti

di Giovanni Palisto

L'assessore all'urbanistica e il consigliere di maggioranza, entrambi avvocati, schierati su fronti opposti sul voto del 22 e 23 marzo

Paolo Carletti, Lapo Pasquetti e il conduttore Giovanni Palisto
Come avvocati frequentano da anni le aule dei tribunali e possono a ragion veduta intervenire nel merito dei referendum che il 22 e 23 marzo chiameranno gli italiani ad esprimersi sulla riforma costituzionale della giustizia. Lapo Pasquetti e Paolo Carletti, professionisti del settore hanno idee opposte sul Referendum. Carletti è per il Sì, perché occorre completare la riforma del processo da inquisitorio ad accusatorio avviata da Vassalli nel 1989. Pasquetti invece è per il No, perché la riforma incide sull’autonomia della magistratura.

Tante le ragioni dell’uno e dell’altro al centro del confronto di “Punto e a capo” su Cr1.

Qui la puntata completa.

© Riproduzione riservata
