Ultime News

26 Feb 2026 Servizio Civile Universale: entro l’8 aprile 2026 la presentazione delle domande
26 Feb 2026 Thorsby: “Sono positivo, abbiamo tutte le possibilità per raggiungere l’obiettivo”
26 Feb 2026 Bunker e monasteri: dal 23 al 31 maggio torna l'arte di "Cremona Contemporanea"
26 Feb 2026 Nuova vita ai locali vuoti di corso Mazzini: arriva attività di parrucchiera
26 Feb 2026 Polveri sottili oltre il limite da tre giorni, al via da venerdì misure di 1° livello
Video Pillole

Albano “Il Treno del Ricordo ha cambiato il sentire dell’Italia”

PALERMO (ITALPRESS) – “In questi due anni di treno del ricordo ha girato tutta Italia, ha toccato tante città e ha potuto incontrare tanti ragazzi, tante scuole, tanti cittadini, ecco, ha cambiato un po’ in questo senso il sentire dell’Italia verso quello che è stato l’esodo Giuliano-Dalmata. E credo che questo sia il significato più profondo, cosa significa ricordare, portare al proprio cuore ciò che è accaduto, ciò che è stato. Il compito della storia è ricordare il vero, dire il vero, e noi dobbiamo dirlo alle future generazioni per non dimenticare anche questo momento di storia che è la storia d’Italia” così Lucia Albano, sottosegretaria al Mef a margine dell’arrivo alla stazione di Palermo Centrale il “Treno del Ricordo”, progetto promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani giunto alla sua terza edizione.
(ITALPRESS).

xd6/tvi/gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...