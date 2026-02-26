Alla guida con tasso alcolico pari a 1,65 g/l, 33enne denunciato dai Carabinieri

Prosegue l’impegno dei Carabinieri per garantire la sicurezza sulle strade provinciali e prevenire i drammatici incidenti causati dalla guida sotto l’effetto di alcol. Proprio in quest’ottica di costante presidio del territorio, un potenziale pericolo è stato tempestivamente sventato nel cuore della notte grazie al provvidenziale intervento del personale della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cremona.

L’episodio si è verificato martedì, poco dopo le 2, in Viale Po a Cremona. I militari dell’Arma, durante i consueti controlli a tappeto mirati alla sicurezza della circolazione stradale, hanno fermato un’autovettura per un controllo. Alla guida si trovava un uomo di 33 anni.

Fin dai primi istanti le condizioni del conducente hanno insospettivo i Carabinieri, che hanno immediatamente proceduto con gli accertamenti del caso tramite etilometro. Il risultato del test ha confermato i sospetti: l’uomo si era messo alla guida con un tasso alcolemico pari a 1,65 g/l, un valore di gran lunga superiore ai limiti consentiti dalla legge.

“La presenza sulle strade di guidatori con simili livelli di alterazione psicofisica rappresenta una delle cause principali di incidenti gravi e l’aver intercettato e fermato la marcia del veicolo si è rivelato un intervento preventivo fondamentale per la tutela dell’incolumità di tutti gli utenti della strada” fanno sapere dal comando di Cremona.

Il conducente è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. I militari non hanno potuto procedere al ritiro materiale della patente di guida in quanto l’uomo ne aveva precedentemente smarrito il documento. Inoltre, l’automobile non è stata sottoposta a sequestro poiché è risultata intestata a una persona totalmente estranea ai fatti.

