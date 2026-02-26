Attività sanzionate, Cna: "Bene i controlli, ora un tavolo per sostenere operatori seri"

La Cna di Cremona interviene in merito all’operazione della polizia locale che ha controllato a tappeto attività economiche e commerciali cittadine, multando i bar in cui si è venduto alcol ai minorenni, locali in cui è stata trovata merce scaduta e chiuso negozi di parrucchieri per mancanza di titoli professionali.

La Confederazione nazionale dell’artigianato, in una nota, ha espresso “soddisfazione per l’attenzione dell’amministrazione comunale e degli organi di vigilanza alla corretta applicazione di norme e regolamenti, in particolare nel settore dei servizi alla persona.

L’associazione sostiene da tempo ogni iniziativa volta a contrastare abusivismo e illegalità, fenomeni che spesso trovano terreno fertile nella scarsa informazione del consumatore, in norme nazionali obsolete e nelle difficoltà operative degli enti preposti ai controlli.

Le attività di acconciatura ed estetica, comprese le pratiche di barberia e onicotecnica, si svolgono in numerosi studi di piccole dimensioni distribuiti sul territorio cittadino e nei comuni limitrofi, rendendo complessa la supervisione“.

“Pur sostenendo la necessità di semplificazioni burocratiche e di modifiche normative che possano agevolare le imprese del settore”, la Cna ribadisce “l’importanza di princìpi inderogabili: requisiti professionali certificati, norme igienico-sanitarie rispettate e utilizzo di attrezzature sicure. Le attività svolte in maniera non conforme possono comportare anche violazioni in materia di lavoro e fisco, danneggiando la reputazione del settore e degli operatori seri e affidabili.

Non esiste concorrenza leale, né sicurezza per i clienti senza standard minimi di professionalità. Il consumatore, pur non conoscendo tutte le norme, sa riconoscere la qualità del servizio e la competenza dell’operatore”.

Cna auspica dunque che “inizi un confronto costante con il Comune, l’Ats territoriale e altri enti di vigilanza, anche attraverso un tavolo di lavoro permanente, al fine di monitorare il fenomeno e sostenere gli operatori seri, favorendo un mercato sano e servizi sicuri, che contribuiscano al benessere psico-fisico dei cittadini”.

