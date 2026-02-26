Ultime News

Brignone dopo i due ori a Milano Cortina: “Futuro? Non ho ancora preso una decisione”

Federica Brignone va avanti dopo i due ori alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026? “Dipenderà dal mio stato di salute. Se deve diventare una tortura, farò fatica. Se non miglioro, chiaramente sarà difficile vedermi il prossimo anno”. La fuoriclasse azzurra, bicampionessa olimpica (SuperG e gigante), ha raccontato le sue sensazioni al termine dei Giochi in conferenza stampa a Soldeu, dopo aver saltato la seconda prova di discesa libera.  

Brignone, che a Cortina ha dato spettacolo con due ori vinti dopo il recupero da un bruttissimo infortunio, ha spiegato: “Non ho preso una decisione, penso giorno per giorno. Non ho ancora il sentimento di voler smettere. Ho le scatole piene di star male e non riuscire a viverla bene, a volte mi appoggio e arrivano delle fitte allucinanti. Così non è bello”. 

