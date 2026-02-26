Carrefour piazza Lodi, situazione critica: scaffali vuoti e senza servizio sicurezza

Scaffali vuoti e solo due dipendenti per turno, con tutti i disagi legati al non avere più un servizio di sicurezza, soprattutto in un’area a rischio come quella di piazza Lodi: la situazione del Carrefour di via San Tomaso, in pieno centro storico, è drammatica.

Il punto vendita, uno di quelli storici per la città, è in una fase di stallo ormai da un paio di mesi, nell’ambito della vendita dei supermercati Carrefour al gruppo New Princess. A differenza di altri punti vendita di questo marchio, infatti, quello del centro cittadino è gestito in franchising, e quindi gli accordi per la cessione si stanno prolungando. Al punto che i dipendenti, esasperati, si trovano a dover gestire una situazione sempre più complicata.

Anche perché, di fronte all’assenza di un servizio d’ordine e con il proliferare di gruppi di giovanissimi che creano scompiglio, i dipendenti sono costretti a tenere chiusa la porta automatica e a far entrare i clienti uno alla volta dall’uscita di emergenza, per evitare spiacevoli sorprese.

“Attraverso Confcommercio, abbiamo mandato una richiesta di cassa integrazione per i dipendenti, che sono poco più di 15, ora costretti a usare ferie e permessi, in quanto il punto vendita non lavora a pieno regime” commenta Silvia Micheli di Filcams Cgil Cremona. “Gli scaffali sono quasi vuoti perché il negozio, in questa situazione di stallo, non è più stato rifornito”.

C’è anche la problematica della sicurezza: “Ora che non c’è più la guardia all’ingresso, i dipendenti sono soli” continua Micheli. “Abbiamo ottenuto di anticipare alle 20 la chiusura, ma per quanto potranno andare avanti così? Non abbiamo ancora tempi certi su come andrà la trattativa”.

