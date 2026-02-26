Ultime News

26 Feb 2026 Alla guida con tasso alcolico pari a 1,65 g/l, 33enne denunciato dai Carabinieri
26 Feb 2026 Alcol a minori, sanzionati due locali. Chiusi anche 10 negozi di parrucchieri
26 Feb 2026 Juvi, Gregorio Allinei a CR1: "Difesa e ruoli chiari, così siamo cresciuti"
26 Feb 2026 "Gioielli sotto casa": continua il viaggio alla scoperta di Rovereto: la Lessinia Trentina
26 Feb 2026 Arengario di Palazzo Comunale, via lunedì ai lavori di restauro
Coppia morta in tenda, autopsia conferma: uccisi da esalazioni stufetta

(Adnkronos) – Evandro Maravalli, 29 anni, e Maria Alejandra Nigrotti, 32enne incinta all’ottavo mese, sono stati uccisi dalle esalazioni di monossido di carbonio della stufetta presente nella loro tenda sul greto del fiume Tronto, zona Borgo Solestà. I due sono stati trovati senza vita sabato 21 febbraio da una donna senza fissa dimora. 

Il cane della coppia che ha vegliato i corpi fino all’arrivo dei soccorritori è stato affidato alla Clinica veterinaria Marche Sud di Grottammare. Il funerale si svolgerà oggi alle 15 nella chiesa del cimitero di Ascoli. 

 

