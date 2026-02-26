Cremona protagonista alla Fiera del Turismo di Berlino con lo Stradivari Golden Bell

Il suono senza tempo di Stradivari arriva nel cuore dell’Europa: dal 3 al 5 marzo Cremona sarà protagonista a Berlino all’ITB Berlin, la più importante fiera internazionale del turismo, nell’ambito di un’iniziativa promossa dalla Direzione Generale Turismo di Regione Lombardia e da ENIT, volta alla promozione internazionale e alla valorizzazione sui principali mercati esteri delle eccellenze culturali e turistiche lombarde.

Momento di straordinaria visibilità sarà l’inaugurazione ufficiale del Padiglione Italia sulle note del violino Stradivari “Golden Bell” del 1668, affidato da ALAGO Familienstiftung al Museo del Violino nell’ambito del progetto Friends of Stradivari, che accompagnerà l’esecuzione dell’Inno di Mameli e dell’Inno nazionale tedesco. Alla cerimonia parteciperanno il sindaco Andrea Virgilio, l’assessore al Turismo Luca Burgazzi, l’assessore alla Cultura Rodolfo Bona, la direttrice del Museo del Violino Virginia Villa e il conservatore Riccardo Angeloni.

L’audizione del “Golden Bell”, affidata al talento della giovane violinista Annika Starc, che sta perfezionando i propri studi all’Accademia Stauffer, conferirà all’apertura un forte impatto culturale ed emozionale, trasformando il taglio del nastro in un momento simbolico capace di raccontare immediatamente l’eccellenza lombarda attraverso il suono e la tradizione della liuteria cremonese.

“Portare il suono immortale di Stradivari nella capitale tedesca – spiega il sindaco Andrea Virgilio – assume un valore simbolico e concreto insieme: rappresenta un autentico ponte culturale tra due città, Cremona e Berlino, che riconoscono nella musica un elemento identitario profondo e uno straordinario strumento di dialogo.

Dopo aver portato la grande tradizione liutaria cremonese in Cina, Giappone e Corea, facendo conoscere il sapere artigiano delle nostre botteghe e l’eccellenza di un’arte riconosciuta nel mondo, la presenza a Berlino conferma la vocazione internazionale di Cremona e la volontà di proiettarsi oltre i propri confini, rafforzando relazioni sempre più solide e strategiche.

“La missione del Comune di Cremona a Berlino, che vanta una tradizione musicale di primissimo piano – ha aggiunto l’assessore alla Cultura Rodolfo Bona – è un ulteriore conferma della dimensione internazionale della nostra città, riconosciuta nel mondo come capitale della liuteria. Gli incontri previsti a Berlino, a corollario dell’importante fiera turistica internazionale ITB Berlin, rafforzano il legame culturale tra due città e due paesi che condividono un’analoga idea della musica, intesa come veicolo di dialogo e di comune crescita culturale”.

La partecipazione a ITB ha un valore strategico anche alla luce dell’importanza del mercato tedesco, con la Germania che da anni si conferma primo Paese estero per presenze a Cremona, con un pubblico caratterizzato da una permanenza superiore alla media e un forte interesse per il turismo culturale e musicale.

“Essere presenti a ITB con una nostra postazione Visit Cremona all’interno dello stand di Regione Lombardia significa rafforzare il dialogo con un mercato strategico e consolidare il posizionamento internazionale della città”, dichiara l’assessore al Turismo Luca Burgazzi. “Portare a Berlino il suono di uno Stradivari è un gesto simbolico che racconta la nostra identità più autentica: musica, saper fare artigianale, cultura e nuove opportunità legate al turismo lento e sostenibile”..

Gli incontri proseguiranno con un evento, organizzato da ENIT, presso l’Ambasciata d’Italia a Berlino, alla presenza di tour operator e rappresentanti della stampa di settore: un’importante occasione per rafforzare le relazioni internazionali e promuovere a livello internazionale il nome di Cremona e le sue tradizioni musicali e artigianali.

Durante le giornate berlinesi il sindaco, gli assessori, la direttrice del Museo e il conservatore incontreranno l’Ambasciatore d’Italia a Berlino, Fabrizio Bucci, per consolidare nuove collaborazioni e nuove possibilità di promozione internazionale, con particolare attenzione agli asset culturali strategici della città, tra cui il Monteverdi Festival e le stagioni musicali che animano teatri e sale da concerto, rendendo Cremona sempre più un centro di riferimento a livello internazionale.

Chiuderà la missione internazionale un grande concerto solistico aperto al pubblico di Annika Starc e del “Golden Bell” nella sala espositiva principale del Musikinstrumenten-Museum, a testimonianza della profonda affinità culturale tra Cremona e Berlino.

Prima dell’evento, il 4 e il 5 marzo, lo Stradivari “Golden Bell” sarà esposto nella sezione degli archi del museo, accanto a un altro capolavoro di Antonio Stradivari, il violino del 1703 conservato nella collezione berlinese.

L’accostamento tra questi due strumenti straordinari non solo valorizza il patrimonio storico e scientifico della liuteria, ma trasforma l’esposizione in un racconto tangibile del legame tra le due città, sottolineando il ruolo di Cremona come ambasciatrice della tradizione musicale e artigianale italiana nel contesto internazionale.

