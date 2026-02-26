Ultime News

26 Feb 2026 Ordine pubblico durante manifestazioni sportive: il Siap chiede più personale
26 Feb 2026 Attività sanzionate, Cna: "Bene i controlli, ora un tavolo per sostenere operatori seri"
26 Feb 2026 La cremonese Maria Bresciani tedofora a Milano per il viaggio della fiaccola paralimpica
26 Feb 2026 La salute delle donne: una settimana dedicata alla prevenzione
26 Feb 2026 Uccisa dalla legionella nella locanda: "L'evento infausto si sarebbe comunque verificato"
Dazi, Tridico “Accordo tra Ue e Usa va sospeso per proteggere le nostre aziende”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “In questo periodo di incertezza, come Movimento 5 Stelle chiediamo la sospensione dell’accordo firmato dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La sospensione è necessaria per mettere le nostre aziende in sicurezza”. Lo ha dichiarato l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Pasquale Tridico, in un’intervista alla ITALPRESS.

