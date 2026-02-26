Ultime News

26 Feb 2026 Referendum, a Cremona la compagna di Tortora: "Votare Sì per una giustizia più giusta"
26 Feb 2026 La crisi del mais tra calo delle rese e aumento dei costi: i produttori in Fiera
26 Feb 2026 Manufatto sull'albero, Compagnone: "Non serve l'ironia, serve garantire sicurezza"
26 Feb 2026 Cremona protagonista alla Fiera del Turismo di Berlino con lo Stradivari Golden Bell
26 Feb 2026 Polizia locale, sindacato in campo: "Preoccupante carenza di organico"
Nazionali

Demi Moore sarà ospite a ‘Che Tempo che fa’, l’annuncio di Fabio Fazio

(Adnkronos) – L’attrice statunitense Demi Moore sarà ospite di ‘Che tempo che fa’. “Una diva dal fascino senza tempo. La star di Hollywood a Che Tempo che fa. Domenica alle 19.30 sul Nove e in streaming su Discovery Plass”, annuncia infatti su Instagram Fabio Fazio con un video dove compaiono una serie di immagini di film in cui l’attrice ha recitato. 

Candidata al premio Oscar lo scorso anno per ‘The Substance’, l’attrice vanta oltre 40 anni di carriera. Tra i suoi film più noti ‘Ghost’, ‘Soldato Jane’, ‘Proposta indecente’ e ‘Codice d’onore’. 

