26 Feb 2026 Referendum, a Cremona la compagna di Tortora: "Votare Sì per una giustizia più giusta"
26 Feb 2026 La crisi del mais tra calo delle rese e aumento dei costi: i produttori in Fiera
26 Feb 2026 Manufatto sull'albero, Compagnone: "Non serve l'ironia, serve garantire sicurezza"
26 Feb 2026 Cremona protagonista alla Fiera del Turismo di Berlino con lo Stradivari Golden Bell
26 Feb 2026 Polizia locale, sindacato in campo: "Preoccupante carenza di organico"
FantaSanremo, i bonus e i malus della terza serata

(Adnkronos) – Svelati i bonus e i malus validi solo per la terza serata del ‘FantaSanremo’. Stasera, giovedì 26 febbraio, vengono premiati gli outfit gialli o piumati, ma anche la scelta di cantare con la mano in tasca e di mettere il microfono sotto l’ascella. Attenzione invece ai cantanti che non ringrazieranno a fine esibizione. 

Bonus AVIS: Outfit o accessorio giallo +10 punti
 

Outfit piumato +10 punti
 

Canta con la mano in tasca +5 punti
 

Microfono sotto l’ascella +10 punti
 

Nessun ringraziamento verbale (post-esibizione) -5 punti 

