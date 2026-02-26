Kim Jong-un, la figlia Ju-ae indossa la stessa giacca: “Simbolo del potere”

(Adnkronos) – Tale padre, tale figlia. Dalla Corea del Nord, dai media ufficiali di Pyongyang, fanno il giro del mondo nuovi scatti che ritraggono Kim Jong-un con la figlia Ju-ae vestiti in modo quasi identico: stessa giacca in pelle, rigorosamente nera. E, a una parata militare, uno accanto all’altro.

Per gli osservatori è un altro segnale che lascia immaginare sia lei la prescelta per la successione, ‘erede’ del padre alla guida del Paese, futura leader. Kim Ju-ae appare nelle foto diffuse a conclusione del Congresso del Partito dei Lavoratori. C’è anche la moglie di Kim, Ri Sol-ju.

Per Lim Eul-Chul, esperto di politica nordcoreana citato dall’agenzia Afp, la giacca in pelle è molto più di una moda. “Nel simbolismo politico della Corea del Nord, questa presenza ha un peso” perché “è legata all’immagine del leader come garante supremo della sicurezza nazionale e della prosperità futura” e dal momento che “questo stesso capo simbolico viene indossato dalla figlia, è difficile sia una coincidenza”.

“Kim vuole fare di lei il suo successore”, rileva anche Koh Yu-hwan, professore emerito della Dongguk University di Seul, citato dal Financial Times, invitando a guardare ai “recenti appuntamenti in pubblico”, con padre e figlia insieme, e osservando come Ju-ae sia “trattata come la seconda persona più importante”.

Di progetto sul lungo periodo parla Kim Yeoul-soo del Korea Institute for Military Affairs, spiegando al Ft come Kim debba ancora lavorare molto per far “accettare” ai nordcoreani “una donna come loro leader”. E, osserva, tutto “potrebbe essere svelato” al prossimo Congresso del Partito dei Lavoratori “quando lei avrà 18 anni”.

Era il novembre del 2022 quando i media ufficiali nordcoreani diffondevano per la prima volta immagini di Kim Ju-ae. Da allora ha accompagnato il leader nordcoreano a molti appuntamenti ufficiali, anche test missilistici, ed era al suo fianco durante il viaggio in Cina dei mesi scorsi. A gennaio sono state diffuse le notizie della prima visita, nota, della figlia di Kim al mausoleo di famiglia a Pyongyang. Immagini pubblicate dai media ufficiali nordcoreani la ritraevano tra il padre e la madre al Palazzo del sole di Kumsusan.

A metà febbraio parlamentari sudcoreani hanno riferito di una valutazione dell’intelligence di Seul secondo cui in Corea del Nord sembrerebbe avvicinarsi il giorno della nomina ufficiale di Kim Ju-ae come futura leader. E nei giorni scorsi il giornale sudcoreano The Chosun Daily, citando fonti governative, ha scritto che secondo l’intelligence di Seul la figlia di Kim sarebbe già al lavoro come “direttore generale per i missili”. Ma negli anni sono sempre stati pochi i dettagli su di lei. Si ritiene sia nata nel 2013 ed è da poco emerso che il suo vero nome potrebbe essere “Kim Ju-hae”.