Kirill Troussov e Alexandra Troussova in concerto al Ponchielli il 28 febbraio

Due solisti d’eccezione approdano al Teatro Ponchielli, sabato 28 febbraio (ore 20.30): Kirill Troussov al violino e la sorella Alexandra Troussova al pianoforte. Lo straordinario duo russo, acclamato nei teatri di tutto il mondo, darà un saggio del suo virtuosismo in un recital imperdibile. Il concerto è realizzato dal Teatro Ponchielli e Casa Stradivari, con il contributo di Fondazione Cariplo.

Nati a San Pietroburgo, Kirill Troussov e Alexandra Troussova si avvicinano al mondo della musica all’età di 4 anni. Kirill si dedica fin da subito al violino, studiando al Conservatorio Rimski-Korsakov, mentre Alexandra sceglie il pianoforte ricevendo le prime lezioni da sua madre.

Kirill fa il suo debutto a 6 anni con l’Orchestra nazionale russa diretta da Arnold Katz a Mosca. La consacrazione a livello internazionale arriva nel 2009 a Parigi, in una performance con l’Orchestre national de France diretta da Daniele Gatti al Théàtre des Champs-Élysées, trasmessa da Radio France.

Alexandra debutta a 7 anni al Saint Petersburg philharmonic hall e, 3 anni dopo, vince il primo premio al concorso pianistico internazionale ‘Giovani virtuosi’ di Praga. Come duo ottengono, fin dalla prima infanzia, importanti successi: le loro registrazioni per Emi Classics di opere di Brahms, Beethoven e Wienjawski sono state accolte con entusiasmo dalla stampa internazionale.

© Riproduzione riservata