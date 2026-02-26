La salute delle donne: una settimana dedicata alla prevenzione

Dal 2 al 6 marzo 2026 ASST di Cremona promuove un’open week dedicata alla salute delle donne, coinvolgendo gli Ospedali di Cremona e Oglio Po e i servizi territoriali dell’Azienda. Un’iniziativa ampia e articolata che mette al centro la prevenzione, filo conduttore di tutte le attività proposte.

Nel corso della settimana saranno offerti pap test, visite specialistiche, consulenze psicologiche, informazioni vaccinali e valutazione del rischio trombotico. Inoltre, sarà attivo un info point per l’adesione ai programmi di screening, con l’obiettivo di favorire l’accesso consapevole ai percorsi di tutela della salute femminile.

L’open week si inserisce nel quadro delle attività di prevenzione promosse da Regione Lombardia e si svolge in concomitanza con la Giornata mondiale della donna e la Giornata mondiale per la lotta contro l’HPV, rafforzando il valore di una cultura della salute attenta e condivisa.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Cremona e dal Comune di Casalmaggiore e realizzata in collaborazione con ATS Val Padana, AIPA, APOM, ANDOS e Amici dell’Ospedale Oglio Po, a testimonianza di una rete territoriale unita.

Il programma prevede il coinvolgimento di numerosi professionisti e servizi, tra i quali ginecologia e ostetricia, oncologia multispecialistica, senologia, radiologia, consultori, centro vaccinale, centro emostasi e trombosi e psicologia clinica, offrendo alle cittadine un’opportunità concreta di presa in carico globale.

Per alcune iniziative è richiesta la prenotazione: tutte le indicazioni operative, con modalità e tempistiche, sono disponibili nel programma dettagliato dell’open week.

Il programma:

PAP TEST

Data: 2 marzo 2026

Dove: Consultorio di Casalmaggiore – Piazza Garibaldi 3, piano 1

Orari: 8.20 – 13.00

Su prenotazione: consultorio.casal@asst-cremona.it

Data: 3 marzo 2026

Dove: Consultorio di Cremona – Via San Sebastiano 14, edificio B

Orari: 14.30 – 16.30

Su prenotazione: Numero verde 800 584 850 (8.30 – 15.00)

Data: 4 marzo 2026

Dove: Consultorio di Cremona – Via San Sebastiano 14, edificio B

Orari: 8.30 – 13.00 e 14.00 – 16.30

Su prenotazione – Numero verde 800 584 850 (8.30 – 15.00)

Data: 4 marzo 2026

Dove: Consultorio di Casalmaggiore –Piazza Garibaldi 3, piano 1

Orari: 8.20 – 13.00

Prenotazione: consultorio.casal@asst-cremona.it

Data: 5 marzo 2026

Dove: Consultorio di Cremona – Via San Sebastiano 14, edificio B

Orari: 8.30 – 13.00 e 14.00 – 16.30

Prenotazione: Numero verde 800 584 850 (8.30 – 15.00)

Data: 5 marzo 2026

Dove: Consultorio di Soresina – Casa di Comunità Nuovo Robbiani, Via Inzani 4

Orari: 8.30 – 13.00 e 14.00 – 16.30

Prenotazione – Numero verde 800 584 850 (8.30 – 15.00)

VISITE GINECOLOGICHE

Data: 3 marzo 2026

Dove: Consultorio di Casalmaggiore – Casa di Comunità, Piazza Garibaldi 3

Orari: 8.30 – 12.30 e 14.00 – 16.00

Accesso libero

Data: 5 marzo 2026

Dove: Ospedale di Cremona – Largo Priori 1, Ostetricia e Ginecologia, 7° piano lato destro, Ambulatorio 2 corpo E

Orari: 14.00 – 17.20

Prenotazione: lunedì 2 marzo 2026 al numero 0372 405 752 (8.30 – 12.30)

Data: 6 marzo 2026

Dove: Consultorio di Cremona – Via San Sebastiano 14, edificio B, Ambulatorio ginecologico

Orari: 14.30 – 16.00

Prenotazione: 0372 408 662 (12.30 – 14.00)

VISITE SENOLOGICHE

Data: 6 marzo 2026

Dove:

Ospedale di Cremona – Largo Priori 1, 4° piano Area Donna

Ospedale Oglio Po – Via Staffolo 51, Ambulatorio Nr.1, Poliambulatori Piano Terra

Orari: 9.00 – 16.00

Su prenotazione: lunedì 2 marzo 2026 al numero 0372 405 752 (8.30 – 12.30)

Nota: Radiologia senologica disponibile dalle 15.30 alle 17.00, se necessaria

COLLOQUI PSICOLOGICI

Data: 5 marzo 2026

Dove e orari:

Consultorio di Cremona – Via San Sebastiano 14, edificio B | 9.00 – 12.00 e 13.00 – 16.00

Consultorio di Soresina – Casa di Comunità Nuovo Robbiani, Via Inzani 4 | 9.00 – 12.00

Su prenotazione: consultorio.psicosocio@asst-cremona.it

PROMOZIONI VACCINAZIONI

HPV e DTP (difterite-tetano-pertosse)

Data: 6 marzo 2026

Dove: Ospedale di Cremona – Largo Priori 1, Ostetricia e Ginecologia, 7° piano lato destro

Orari: 8.30 – 13.00

Accesso libero

Descrizione: Presenza di Assistente Sanitaria SC Vaccinazioni per informazione e promozione delle vaccinazioni rivolte a donne in età fertile e in gravidanza

INFO POINT E PRENOTAZIONI SCREENING

A cura di ATS Val Padana

Data: 6 marzo 2026

Dove:

Ospedale di Cremona – Largo Priori 1, 4° piano Area Donna

Ospedale Oglio Po – Via Staffolo 51, Ambulatorio Nr 3, Poliambulatori Piano Terra

Orari: 9-16

Accesso libero

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI TROMBOEMBOLISMO VENOSO

A cura di AIPA e Centro Emostasi e Trombosi

Data: 6 marzo 2026

Dove:

Ospedale di Cremona – Largo Priori 1, Atrio

Ospedale Oglio Po – Via Staffolo 51, Sala d’attesa piano terra

Orari: 9-16

Accesso libero

Per informazioni: urp@asst-cremona.it

