Ultime News

26 Feb 2026 Nuova vita ai locali vuoti di corso Mazzini: arriva attività di parrucchiera
26 Feb 2026 Polveri sottili oltre il limite da tre giorni, al via da venerdì misure di 1° livello
26 Feb 2026 Rassegna il Pianoforte, all'Auditorium Arvedi approda il talento di Ivo Pogorelich
26 Feb 2026 Kirill Troussov e Alexandra Troussova in concerto al Ponchielli il 28 febbraio
26 Feb 2026 Fiere Zootecniche Internazionali torna dal 26 al 28 novembre
Nazionali

Legge elettorale, maggioranza trova l’accordo e lancia lo ‘Stabilicum’

(Adnkronos) – Nella maggioranza c’è chi avrebbe ribattezzato ‘Stabilicum’ l’accordo di massima raggiunto nella notte sulla legge elettorale, perché sarebbe una riforma nel segno della stabilità. L’intesa prevede una legge proporzionale con premio di maggioranza per chi supera, anche di un soffio, la soglia del 40% e niente indicazione del candidato premier nella scheda e lo sbarramento al 3%. 

Nel testo, raccontano fonti parlamentari del centrodestra, ci sarebbe anche l’ipotesi di fare ricorso al ballottaggio ma solo in un caso di scuola, definito ‘residuale’: cioè qualora la prima e la seconda coalizione dovessero ottenere tra il 35% e il 40% dei voti.  

