Mario Brunello in concerto con i ragazzi Stauffer
Un progetto dedicato alla riscoperta delle Sonate per violoncello solo di Weinberg accostate ai Preludi delle Suite per violoncello solo di Bach
«Weinberg è un grande compositore, il suo è un repertorio affascinante, ignorato per molto tempo. Quando ho conosciuto la sua musica mi ha conquistato, mi emoziona ogni volta che la suono, per questo merita di essere diffusa e soprattutto è importante che un ciclo come questo entri davvero nel repertorio quotidiano dei giovani musicisti».
Così dà inizio alla sua riflessione Mario Brunello parlando di Bach ~ Weinberg ¦ La giusta distanza, il progetto artistico che lo vede protagonista insieme a Luís Dias Canali, Chiara Kaufman, Mattia Midrio e Giada Moretti, i violoncellisti dell’Accademia Stauffer, giovedì 5 e venerdì 6 marzo (ore 20.30) al Museo del Violino di Cremona, nell’ambito de I Concerti della Stauffer.
Il doppio appuntamento concertistico giunge a conclusione di un percorso di approfondimento che Mario Brunello ha dato vita con i giovani musicisti Stauffer. Un’esperienza che unisce alta formazione e pratica concertistica, confermando la vocazione dell’Accademia a creare contesti in cui il dialogo tra maestri e allievi diventa parte integrante della creazione artistica.
«Dopo le sei Suite di Bach, le quattro Sonate di Weinberg rappresentano uno dei percorsi più impressionanti e innovativi dell’intero repertorio per violoncello solo» – continua Brunello. «In queste pagine Weinberg inventa un nuovo modello di espressività per lo strumento, aprendo prospettive sonore e poetiche che continuano a sorprenderci. E nei miei incontri con i ragazzi mi piace approfondire alcuni aspetti, concentrarmi su pochi ma decisivi snodi che una partitura può custodire al suo interno».
Il programma, dunque, mette in relazione alcuni Preludi bachiani – intesi come soglie, aperture sonore e architettoniche – con le Sonate del compositore polacco-russo, creando un itinerario di specularità tra passato e Novecento. Se Bach, tra il 1717 e il 1723, a Köthen, spinge il violoncello verso una nuova dimensione polifonica e strutturale, Weinberg – figura centrale ma a lungo trascurata del panorama sovietico, amico e collaboratore di Dmitrij Šostakovič – reinventa nel secondo Novecento una scrittura visionaria e intensa, sospesa tra memoria e resistenza interiore.
Nato a Varsavia nel 1919 e segnato dalle tragedie storiche del suo tempo, Weinberg è autore di un catalogo vastissimo – ventidue sinfonie, diciassette quartetti d’archi, numerose sonate e opere teatrali – ma è nelle quattro Sonate per violoncello solo, composte tra il 1960 e il 1985, che emerge con particolare forza la sua voce più intima e sperimentale. L’accostamento con Bach non stabilisce gerarchie, ma propone una circolarità del tempo musicale: due mondi lontani che si rispecchiano nella libertà inventiva e nella ricerca di nuove possibilità espressive.
La struttura del programma ideato da Brunello fa pensare a una sorta di eco tra Maestro e allievi, perché Brunello interpreterà quattro Preludi bachiani ai quali faranno da contraltare i giovani allievi che imbracceranno di volta in volta i propri violoncelli per dare voce all’intero corpus delle Sonate di Weinberg.
Il progetto si inserisce nel più ampio disegno artistico de I Concerti della Stauffer, dove la programmazione diventa terreno di sperimentazione e confronto tra tradizione e contemporaneità. La rassegna si svolge con il patrocinio della Provincia di Cremona e del Comune di Cremona.
Bach ~ Weinberg ¦ La giusta distanza
Preludi e Sonate per violoncello solo
Giovedì 5 marzo – ore 20.30
Johann Sebastian Bach (Eisenach 1685 – Lipsia 1750)
Preludio dalla Suite n. 1 in sol maggiore, BWV 1007
Mario Brunello, violoncello
Mieczysław Weinberg
(Varsavia 1919 – Mosca 1996)
Sonata n. 1, Op. 72
Chiara Kaufman, violoncello
Johann Sebastian Bach
Preludio dalla Suite n. 2 in re minore, BWV 1008
Mario Brunello, violoncello
Mieczysław Weinberg
Sonata n. 2, Op. 86
Giada Moretti, violoncello
Venerdì 6 marzo – ore 20.30
Johann Sebastian Bach
Preludio dalla Suite n. 3 in do maggiore, BWV 1009
Mario Brunello, violoncello
Mieczysław Weinberg
Sonata n. 3, Op. 106
Mattia Midrio, violoncello
Johann Sebastian Bach
Preludio dalla Suite n. 4 in mi bemolle maggiore, BWV 1010
Mario Brunello, violoncello
Mieczysław Weinberg
Sonata n. 4, Op. 140 bis
Luís Dias Canali, violoncello
I concerti sono a ingresso libero, previa prenotazione su Eventbrite.