Ultime News

26 Feb 2026 In Duomo l'addio a monsignor Nozza. "Discreto e generoso riflesso dell’amore di Dio"
26 Feb 2026 Ordine pubblico durante manifestazioni sportive: il Siap chiede più personale
26 Feb 2026 Attività sanzionate, Cna: "Bene i controlli, ora un tavolo per sostenere operatori seri"
26 Feb 2026 La cremonese Maria Bresciani tedofora a Milano per il viaggio della fiaccola paralimpica
26 Feb 2026 La salute delle donne: una settimana dedicata alla prevenzione
Nazionali

Mark Zuckerberg con la moglie alla sfilata di Prada a Milano, prove di accordo su occhiali Ai – VIDEO

(Adnkronos) – Il ceo di Meta, Mark Zuckerberg e la moglie Priscilla Chan, sono stati ospiti alla sfilata autunno-inverno 2026/27 di Prada, presentata nel pomeriggio di oggi, giovedì 26 febbraio, negli spazi di Fondazione Prada, a Milano (VIDEO).  

I due sono stati avvistati in prima fila seduti tra il presidente esecutivo di Versace, Lorenzo Bertelli e l’ad del gruppo Prada, Andrea Guerra. Una presenza che pare confermare così i rumors su un possibile accordo con EssilorLuxottica per gli occhiali Ai a marchio Prada. Nel backstage dello show, interpellata sulla possibilità di un’intesa con Meta, Miuccia Prada ha risposto: “Forse, chissà”.  

