Milano Cortina, Klaebo passa al ciclismo dopo i 6 ori alle Olimpiadi? Una squadra del World tour lancia l’assalto

Johannes Klaebo e un futuro da ciclista? Possibile. Il fuoriclasse norvegese dello sci di fondo, dominatore di tutte le gare della sua specialità a Milano Cortina 2026 con 6 ori vinti, è diventato con le Olimpiadi appena concluse l’atleta più vincente della storia dei Giochi invernali. Klaebo ora concentrerà le sue energie sulla vittoria della sesta Coppa del Mondo generale della sua carriera, prima di riflettere sul futuro anche in vista della prossima edizione della rassegna a cinque cerchi sulle Alpi Francesi, nel 2030.

Dalla fine delle Olimpiadi, le indiscrezioni sul futuro del campione nordico si rincorrono. In particolare, relativamente a un suo ingresso nel mondo del ciclismo professionistico. Klaebo ha al momento un accordo di collaborazione con la Uno-X Mobility, squadra del World Tour con cui si è già allenato più volte in estate. Thor Hushovd, general manager del team, ha parlato così della questione: “Con il motore che ha, Klaebo potrebbe avere successo in quasi tutti gli sport di resistenza. Non sono sicuro però che voglia appendere gli sci al chiodo per dedicarsi a tempo pieno al ciclismo”. Su questa ipotesi, il norvegese è stato in ogni caso possibilista dopo il sesto oro conquistato alle Olimpiadi: “Inizierò a pensare a cosa farò in futuro. Forse entrare a far parte del team Uno-X dovrebbe essere il prossimo obiettivo”.