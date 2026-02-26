Ultime News

26 Feb 2026 Nuova vita ai locali vuoti di corso Mazzini: arriva attività di parrucchiera
26 Feb 2026 Polveri sottili oltre il limite da tre giorni, al via da venerdì misure di 1° livello
26 Feb 2026 Rassegna il Pianoforte, all'Auditorium Arvedi approda il talento di Ivo Pogorelich
26 Feb 2026 Kirill Troussov e Alexandra Troussova in concerto al Ponchielli il 28 febbraio
26 Feb 2026 Fiere Zootecniche Internazionali torna dal 26 al 28 novembre
Nazionali

Milano Cortina, Klaebo passa al ciclismo dopo i 6 ori alle Olimpiadi? Una squadra del World tour lancia l’assalto

(Adnkronos) –
Johannes Klaebo e un futuro da ciclista? Possibile. Il fuoriclasse norvegese dello sci di fondo, dominatore di tutte le gare della sua specialità a Milano Cortina 2026 con 6 ori vinti, è diventato con le Olimpiadi appena concluse l’atleta più vincente della storia dei Giochi invernali. Klaebo ora concentrerà le sue energie sulla vittoria della sesta Coppa del Mondo generale della sua carriera, prima di riflettere sul futuro anche in vista della prossima edizione della rassegna a cinque cerchi sulle Alpi Francesi, nel 2030.  

 

Dalla fine delle Olimpiadi, le indiscrezioni sul futuro del campione nordico si rincorrono. In particolare, relativamente a un suo ingresso nel mondo del ciclismo professionistico. Klaebo ha al momento un accordo di collaborazione con la Uno-X Mobility, squadra del World Tour con cui si è già allenato più volte in estate. Thor Hushovd, general manager del team, ha parlato così della questione: “Con il motore che ha, Klaebo potrebbe avere successo in quasi tutti gli sport di resistenza. Non sono sicuro però che voglia appendere gli sci al chiodo per dedicarsi a tempo pieno al ciclismo”. Su questa ipotesi, il norvegese è stato in ogni caso possibilista dopo il sesto oro conquistato alle Olimpiadi: “Inizierò a pensare a cosa farò in futuro. Forse entrare a far parte del team Uno-X dovrebbe essere il prossimo obiettivo”.  

 

