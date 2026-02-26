Ultime News

26 Feb 2026 Servizio Civile Universale: entro l’8 aprile 2026 la presentazione delle domande
26 Feb 2026 Thorsby: “Sono positivo, abbiamo tutte le possibilità per raggiungere l’obiettivo”
26 Feb 2026 Bunker e monasteri: dal 23 al 31 maggio torna l'arte di "Cremona Contemporanea"
26 Feb 2026 Nuova vita ai locali vuoti di corso Mazzini: arriva attività di parrucchiera
26 Feb 2026 Polveri sottili oltre il limite da tre giorni, al via da venerdì misure di 1° livello
Nazionali

MotoGp, riparte il Motomondiale con il Gran Premio della Thailandia: orario, programma e dove vederlo

(Adnkronos) – Torna la MotoGp. Da domani, venerdì 27 febbraio, a domenica 1 marzo, si corre il primo Gran Premio del Motomondiale 2026 a Buriram, in Thailandia. Si riparte dal dominio di Marc Marquez, campione del mondo nella passata stagione con la Ducati, al rientro da un infortunio. Dalle prove libere alla gara, passando per la sprint race, ecco il programma del weekend e dove seguire tutti gli appuntamenti in tv (anche in chiaro) e streaming.  

Ecco tutti gli appuntamenti del Gp della Thailandia, sul circuito di Buriram:  

Venerdì 27 febbraio
 

Ore 4.40: MotoGP – prove libere 1 

Ore 8.55: MotoGP – Pre-qualifiche 

Sabato 28 febbraio
 

Ore 4.05: MotoGP – prove libere 2 

Ore 4.45: MotoGP – qualifiche 

Ore 8.55: MotoGP – Sprint 

Domenica 1 marzo
 

Ore 4.35: MotoGP – Warm Up 

Ore 9: MotoGP – gara 

Il Gran Premio della Thailandia verrà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGp (canale 208) e in streaming su Now e Sky Go. Il Gp sarà visibile anche in chiaro e gratis su Tv8: sabato mattina ci saranno le qualifiche e la gara sprint (ore 9), mentre domenica il Gran Premio sarà visibile in differita alle 14.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...