Ultime News

26 Feb 2026 In Duomo l'addio a monsignor Nozza. "Discreto e generoso riflesso dell’amore di Dio"
26 Feb 2026 Ordine pubblico durante manifestazioni sportive: il Siap chiede più personale
26 Feb 2026 Attività sanzionate, Cna: "Bene i controlli, ora un tavolo per sostenere operatori seri"
26 Feb 2026 La cremonese Maria Bresciani tedofora a Milano per il viaggio della fiaccola paralimpica
26 Feb 2026 La salute delle donne: una settimana dedicata alla prevenzione
Video Pillole

Nica “A maggio Country presentation per opportunità economiche in Moldova”

ROMA (ITALPRESS) – “Per maggio stiamo cercando di organizzare una Country presentation qui a Roma, coinvolgendo anche Simest, Sace, la Farnesina e Unioncamere. Porteremo inoltre rappresentanti dalla Moldova, al livello istituzionale più alto possibile, per illustrare le opportunità che il Paese offre in questo momento”. Lo ha reso noto l’ambasciatore di Moldova in Italia, Oleg Nica, intervistato dall’agenzia Italpress.
lcr/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...