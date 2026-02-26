Ordine pubblico durante manifestazioni sportive: il Siap chiede più personale

Incontro questa mattina tra il questore Carlo Ambra e il Segretario Nazionale del SIAP (Sindacato Italiano appartenenti polizia) Enzo Delle Cave che ha voluto personalmente salutare il nuovo Questore di Cremona, e nella circostanza ha presentato il neo eletto Segretario Provinciale Generale del Siap di Cremona, Roberto Iaccarino. Presente all’incontro Adele Belluso, vicario della Questura.

Tante le tematiche toccate duante l’incontro, che si è svolto in un clima cordiale. In particolare, Iaccarino ha richiesto al segretario Nazionale di rappresentare al Ministero la necessità di tenere conto dei poliedrici impegni relativi a manifestazioni sportive di rilevanza nazionale, come la Cremonese in serie A, la Vanoli in A/1, la Juvi Cremona in A/2 e la Pergolettese in serie C, nella futura assegnazione di risorse umane alla provincia di Cremona.

In relazione alla gestione dell’ordine pubblico legato a queste manifestazioni sportive, a detta del segretario provinciale, sarebbe necessario rivedere al rialzo i meccanismi di assegnazione delle risorse umane a province come quella Cremonese impegnate su piu’ fronti.

