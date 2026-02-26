realme 16 Pro Series: imaging da 200 MP per la fascia media

(Adnkronos) – realme annuncia, per il 17 marzo, l’arrivo sul mercato italiano della realme 16 Pro Series. I nuovi modelli, 16 Pro e 16 Pro+, puntano a ridurre il divario tecnologico tra i dispositivi di fascia media e gli strumenti di imaging professionali attraverso l’integrazione del sensore LumaColor da 200 MP. L’architettura hardware è stata progettata per garantire una resa naturale dei colori e un’acquisizione dettagliata delle texture, mantenendo un’illuminazione bilanciata in diverse condizioni di scatto. La versione 16 Pro+ si distingue ulteriormente per l’inclusione di un teleobiettivo periscopico con zoom ottico 3,5x, una caratteristica tecnica raramente riscontrabile in questo segmento di mercato.

Il sistema ottico è supportato da una suite di lenti FullFocal che copre lunghezze focali da 1x a 4x, ottimizzate per la ritrattistica. La certificazione TÜV Rheinland promette una riproduzione accurata delle tonalità della pelle e una profondità d’immagine che evita gli eccessi di saturazione tipici dell’elaborazione digitale aggressiva. Attraverso l’algoritmo ProDepth, i dispositivi gestiscono l’effetto bokeh in modo tridimensionale, riproducendo uno sfocato dello sfondo che imita il comportamento delle ottiche tradizionali, preservando al contempo la nitidezza del soggetto principale.

L’intelligenza artificiale interviene in modo trasversale in ogni fase della produzione dei contenuti. La funzione AI Master of Composition analizza la scena in tempo reale per suggerire inquadrature ottimali, mentre strumenti come AI Photo Editor e AI Edit Genie permettono di modificare sfondi e stili attraverso comandi vocali o testuali, mantenendo intatta la naturalezza dei tratti somatici.

Per i creatori di contenuti, il sistema AI Instant Clip automatizza il montaggio di brevi video, semplificando i flussi di lavoro per la condivisione immediata. A completare l’offerta software è la Vibe Master Mode, che mette a disposizione 21 tonalità colore personalizzate, e la tecnologia AI LightMe, progettata per simulare effetti di illuminazione da studio fotografico direttamente durante la fase di scatto, confermando l’orientamento della serie verso una fotografia avanzata ma accessibile.