26 Feb 2026 Nuova vita ai locali vuoti di corso Mazzini: arriva attività di parrucchiera
26 Feb 2026 Polveri sottili oltre il limite da tre giorni, al via da venerdì misure di 1° livello
26 Feb 2026 Rassegna il Pianoforte, all'Auditorium Arvedi approda il talento di Ivo Pogorelich
26 Feb 2026 Kirill Troussov e Alexandra Troussova in concerto al Ponchielli il 28 febbraio
26 Feb 2026 Fiere Zootecniche Internazionali torna dal 26 al 28 novembre
Sanremo 2026, ascolti seconda serata: 9 milioni di spettatori e il 59,5% di share

(Adnkronos) – Sono stati 9.053.000 gli spettatori che ieri mercoledì 25 febbraio hanno visto la seconda serata del festival di Sanremo 2026, con una media del 59,5% di share nella total audience, il quarto più alto dal 1995. 

L’ascolto medio della serata del mercoledì dell’anno scorso, dalle 21.16 all’1.11, fu di 11.800.000 spettatori con il 64.6% di share.  

La prima parte della seconda serata (dalle 21.46 alle 23.34) ha raccolto 11 milioni 531mila telespettatori, pari al 58.2% di share e la seconda (dalle 23.39 all’1.10) ha avuto 5 milioni 947mila con il 62.7% di share.  

Il picco di ascolto in termini di share è stato alle 00:49 con il 66,1% con il bis dell’esibizione di Lillo. In valori assoluti il picco di ascolto è stato alle 21:57 con 13.706.000 spettatori con l’ingresso di Pilar Fogliati. 

L’anno scorso la seconda serata del festival era stata seguita nella prima parte, dalle 21.16 alle 23.28, da 14.900.000 spettatori con il 63,6% di share e nella seconda parte, dalle 23.33 all’1.11, da 7.600.000 spettatori con il 67,2%. 

 

