Ultime News

26 Feb 2026 Una vita spezzata: mesto via vai di giovani alla camera ardente per Davide Barbieri
26 Feb 2026 Mario Brunello in concerto con i ragazzi Stauffer
26 Feb 2026 Servizio civile universale, 5 opportunità in provincia di Cremona con Mosaico
26 Feb 2026 Mercato immobiliare, cresce il divario tra case nuove e da ristrutturare
26 Feb 2026 “Un mare di emozioni”: un incontro per navigare nel mondo interiore dei bambini
Nazionali

Sanremo 2026, Carlo Conti: “Meno donne? Scelgo in base alle canzoni”

(Adnkronos) –
Botta e risposta tra Carlo Conti e una giornalista sulla “poca presenza femminile” fra gli artisti in gara al Festival di Sanremo. “Io mi assumo la responsabilità delle scelte che ho fatto in base alle canzoni che sono state presentate”, ha risposto secco il direttore artistico nel corso della conferenza stampa della terza serata.  

“E’ come andare da un fioraio e vedere cosa c’è a disposizione – ha spiegato Conti – Bisogna fare delle scelte, poi può capitare di fare degli errori, per carità, ma io ho scelto sulla base delle canzoni”.  

“Io speravo quest’anno che tante donne presentassero delle canzoni e purtroppo non l’hanno fatto – ha chiarito il conduttore – E’ come il vino, si va ad annate”. Evidentemente “è un momento discografico in cui la produzione maschile è maggiore di quella femminile”, ha aggiunto il direttore artistico. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...