26 Feb 2026 Referendum, a Cremona la compagna di Tortora: "Votare Sì per una giustizia più giusta"
26 Feb 2026 La crisi del mais tra calo delle rese e aumento dei costi: i produttori in Fiera
26 Feb 2026 Manufatto sull'albero, Compagnone: "Non serve l'ironia, serve garantire sicurezza"
26 Feb 2026 Cremona protagonista alla Fiera del Turismo di Berlino con lo Stradivari Golden Bell
26 Feb 2026 Polizia locale, sindacato in campo: "Preoccupante carenza di organico"
Sanremo 2026, Conti restituisce (dopo 10 anni) l’orecchio finto a Virginia Raffaele

Regalo a sorpresa per Virginia Raffaele. L’attrice ospite oggi, giovedì 26 febbraio, al Festival di Sanremo 2026 insieme a Fabio De Luigi per presentare il film ‘Un bel giorno’, ha ricevuto un oggetto decisamente particolare speciale, custodito da Carlo Conti per 10 anni.  

A consegnarglielo è stato proprio il conduttore: un orecchio finto, un souvenir datato 2016, quando Virginia Raffaele sul palco dell’Ariston imitò Donatella Versace in una delle sue performance più celebri.  

In quell’occasione l’attrice ironizzava sui ritocchini estetici della stilista, ripetendo “cado a pezzi” mentre fingeva di perdere parti del corpo, come il mento, i capelli e appunto, l’orecchio.  

Carlo Conti questa sera ha approfittato della presenza di Virginia Raffaele per restituire quell’orecchio finto – che ha custodito come un tesoro – alla sua legittima proprietaria. “Sei un genio”, ha reagito l’attrice che non ha dovuto chiedere spiegazioni: il riferimento era chiarissimo.  

