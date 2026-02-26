Ultime News

26 Feb 2026 Nuova vita ai locali vuoti di corso Mazzini: arriva attività di parrucchiera
26 Feb 2026 Polveri sottili oltre il limite da tre giorni, al via da venerdì misure di 1° livello
26 Feb 2026 Rassegna il Pianoforte, all'Auditorium Arvedi approda il talento di Ivo Pogorelich
26 Feb 2026 Kirill Troussov e Alexandra Troussova in concerto al Ponchielli il 28 febbraio
26 Feb 2026 Fiere Zootecniche Internazionali torna dal 26 al 28 novembre
Nazionali

Sanremo 2026, gelo tra Achille Lauro e Fedez? Il mistero della scaletta

Cambio di scaletta ‘sospetto’ al Festival di Sanremo 2026. Nel corso della seconda serata di ieri, mercoledì 25 febbraio, Achille Lauro, in veste di co-conduttore, avrebbe dovuto presentare l’esibizione di Fedez e Masini sul palco dell’Ariston. Almeno questo prevedeva la scaletta che circolava tra gli addetti ai lavori.  

Tuttavia, al momento dell’ingresso della coppia per cantare ‘Male necessario’, Lauro non era al suo posto. E al fianco di Conti c’era Laura Pausini. Un cambiamento che ha alimentato le voci sul fatto che i due abbiano voluto evitare l’incontro, dopo le ruggini sentimentali che li hanno riguardati nel recente passato, in concomitanza con l’ufficializzazione della separazione tra Fedez e Chiara Ferragni. 

  

