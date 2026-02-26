Ultime News

26 Feb 2026 Referendum, a Cremona la compagna di Tortora: "Votare Sì per una giustizia più giusta"
26 Feb 2026 La crisi del mais tra calo delle rese e aumento dei costi: i produttori in Fiera
26 Feb 2026 Manufatto sull'albero, Compagnone: "Non serve l'ironia, serve garantire sicurezza"
26 Feb 2026 Cremona protagonista alla Fiera del Turismo di Berlino con lo Stradivari Golden Bell
26 Feb 2026 Polizia locale, sindacato in campo: "Preoccupante carenza di organico"
Nazionali

Sanremo 2026, Patty Pravo cade dalla sedia in conferenza stampa: cosa è successo

(Adnkronos) –
Momento di paura per Patty Pravo. La cantante, in gara al Festival di Sanremo con il brano ‘Opera’, ha rischiato oggi di farsi male durante la conferenza stampa.  

 

L’icona della musica italiana è entrata in sala salutando i giornalisti e, nel tentativo di sedersi, ha avuto un momento di difficoltà. Come mostra il video diventato virale sui social, infatti, Pravo non ha trovato subito l’appoggio della sedia, ma è riuscita a recuperare l’equilibrio con un riflesso attento e veloce, tra gli applausi dei presenti.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...