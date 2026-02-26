Sanremo 2026, terza serata con televoto per classifica: regolamento, numeri, costi

(Adnkronos) –

Come si votano le canzoni al Festival di Sanremo 2026 nella terza serata? Anche oggi, giovedì 26 febbraio il pubblico da casa potrà esprimere la propria preferenza tramite il televoto, contribuendo alla classifica e alla scelta del vincitore finale.

I telespettatori potranno esprimere il proprio voto tra gli artisti in gara inviando il codice a 2 cifre – che Carlo Conti annuncerà una volta che l’artista sarà sul palco – tramite sms o digitandolo sulla tastiera nel caso di chiamata da numero fisso.

I numeri di telefono sono: 894.001 da telefono fisso e 475.475.1 da mobile. Il costo di ciascuna chiamata da numero fisso e di ciascun messaggio da mobile è di euro 0,51. Il numero massimo di voti effettuabili è pari a 3 voti per ciascuna sessione di voto.

Nella terza serata, giovedì 26 febbraio, si esibiranno i restanti 15 artisti in gara nella categoria ‘Campioni’. Le canzoni verranno votate dal pubblico con il televoto e dalla giuria delle radio.

All’esito del risultato della votazione verrà stilata una classifica delle 15 canzoni ascoltate. Saranno comunicate al pubblico le canzoni nelle prime 5 posizioni nella classifica, senza ordine di piazzamento.

La votazione tramite televoto avrà un peso percentuale del 50% sul risultato della votazione in serata: televoto 50%; giuria delle radio 50%.

La finalissima delle Nuove Proposte andrà in scena questa sera. I due artisti finalisti – Nicolo Filippucci e Angelica Bove – si sfideranno all’Ariston e il più votato sarà proclamato il vincitore della categoria. Alla votazione parteciperanno il televoto, dalla giuria della sala stampa, tv e web e dalla giuria delle radio.