Sanremo, ecco la classifica della seconda serata: i 5 cantanti al top per televoto e radio

(Adnkronos) – Tommaso Paradiso, Lda & Aka 7Even, Nayt, Fedez & Masini, Ermal Meta. Sono i primi cinque classificati della seconda serata di Sanremo 2026, che ha visto sul palco solo 15 dei 30 Big. La classifica provvisoria della seconda serata, svelata senza mostrare la posizione dei cinque, è il risultato del voto della Giuria delle Radio e il Televoto, le uniche in campo questa sera. 

Nella seconda serata si sono esibiti: Bambole di Pezza, Chiello, Dargen D’Amico, Ditonellapiaga, Elettra Lamborghini, Enrico Nigiotti, Ermal, Fedez e Masini, Fulminacci, J Ax, Lda e Aka Seven, Levante, Nayt, Patty Pravo e Tommaso Paradiso. 

Domani invece sarà il turno di Arisa, Eddie Brock, Francesco Renga, Leo Gassmann, Luché, Malika Ayane, Mara Sattei, Maria Antonietta e Colombre, Michele Bravi, Raf, Sayf, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Serena Brancale, Tredici Pietro. E la Top 5 sarà sempre il frutto del voto della Giuria delle Radio e del Televoto. 

