26 Feb 2026 Sanremo 2026: la classifica della seconda serata
25 Feb 2026 Le cuoche contadine in cattedra con il progetto di educazione agroalimentare Coldiretti
25 Feb 2026 Mozione per la cittadinanza onoraria a Pasolini: Cremona riscopre il suo legame
25 Feb 2026 Patriarcato, mafia e violenza di genere: presentato il libro "Mai più cosa vostra"
25 Feb 2026 "Il pesce di profondità": il viaggio di una vita nel primo libro di Patrizio Azzini
Sanremo, emozione per l’omaggio ad Ornella Vanoni: la nipote canta ‘Eternità’

(Adnkronos) – Il festival di Sanremo rende omaggio ad Ornella Vanoni. La nipote della cantante scomparsa a novembre, Camilla Ardenzi, è stata invitata sul palco da Carlo Conti ed ha regalato al pubblico una interpretazione del brano della Vanoni ‘Eternità’, di Bigazzi e Cavallaro, che l’artista presentò al festival nel 1970 in coppia con I Camaleonti. Momento particolarmente emozionale sul finale, quando la voce che canta diventa proprio quella di Ornella Vanoni. 

