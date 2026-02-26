Ultime News

26 Feb 2026 Ordine pubblico durante manifestazioni sportive: il Siap chiede più personale
26 Feb 2026 Attività sanzionate, Cna: "Bene i controlli, ora un tavolo per sostenere operatori seri"
26 Feb 2026 La cremonese Maria Bresciani tedofora a Milano per il viaggio della fiaccola paralimpica
26 Feb 2026 La salute delle donne: una settimana dedicata alla prevenzione
26 Feb 2026 Uccisa dalla legionella nella locanda: "L'evento infausto si sarebbe comunque verificato"
Video Pillole

Sanremo, Gazzoli “Condurre gara Nuove Proposte? Da Conti un regalo bellissimo”

SANREMO (ITALPRESS) – «Non do niente per scontato, è stato un regalo bellissimo». Gianluca Gazzoli racconta l’emozione di essere rimasto da solo sul palco per la conduzione della gara delle Nuove Proposte. «Gestiscila tu, mi ha detto», ha ricordato Gazzoli. «La cosa più difficile è stata arrivare fino a qui, da adesso divertiamoci», aggiunge parlando di un momento vissuto dopo un lungo percorso di gavetta.
xg8/mgg/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...