Sanremo, Irina Shayk illumina l’Ariston: “Carlo sono qui per te”

(Adnkronos) – “Buonasera Italia, buonasera Sanremo, sono felice di essere qui con voi. Carlo, sono qui per te”. La co-conduttrice della terza serata Irina Shayk fa il suo ingresso sul palco dell’Ariston scendendo lentamente le scale, con un abito nero corto rivestito interamente di pizzo, e saluta in italiano i due conduttori Conti e Pausini. “Benvenuta a Sanremo”, le dice Laura.

Il mio cantante italiano preferito? Laura Pausini”, dice sicura la 40enne supermodella russa incalzata dalle domande dei due conduttori. Ma anche “Mina e Adriano Celentano”, assicura. Sottolineando di essere già stata a Sanremo, una “città meravigliosa”.