Ultime News

26 Feb 2026 Referendum, a Cremona la compagna di Tortora: "Votare Sì per una giustizia più giusta"
26 Feb 2026 La crisi del mais tra calo delle rese e aumento dei costi: i produttori in Fiera
26 Feb 2026 Manufatto sull'albero, Compagnone: "Non serve l'ironia, serve garantire sicurezza"
26 Feb 2026 Cremona protagonista alla Fiera del Turismo di Berlino con lo Stradivari Golden Bell
26 Feb 2026 Polizia locale, sindacato in campo: "Preoccupante carenza di organico"
Nazionali

Sanremo, Irina Shayk illumina l’Ariston: “Carlo sono qui per te”

(Adnkronos) – “Buonasera Italia, buonasera Sanremo, sono felice di essere qui con voi. Carlo, sono qui per te”. La co-conduttrice della terza serata Irina Shayk fa il suo ingresso sul palco dell’Ariston scendendo lentamente le scale, con un abito nero corto rivestito interamente di pizzo, e saluta in italiano i due conduttori Conti e Pausini. “Benvenuta a Sanremo”, le dice Laura.  

Il mio cantante italiano preferito? Laura Pausini”, dice sicura la 40enne supermodella russa incalzata dalle domande dei due conduttori. Ma anche “Mina e Adriano Celentano”, assicura. Sottolineando di essere già stata a Sanremo, una “città meravigliosa”. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...