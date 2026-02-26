Ultime News

26 Feb 2026 La crisi del mais tra calo delle rese e aumento dei costi: i produttori in Fiera
26 Feb 2026 Manufatto sull'albero, Compagnone: "Non serve l'ironia, serve garantire sicurezza"
26 Feb 2026 Cremona protagonista alla Fiera del Turismo di Berlino con lo Stradivari Golden Bell
26 Feb 2026 Polizia locale, sindacato in campo: "Preoccupante carenza di organico"
26 Feb 2026 Blitz della polizia locale negli uffici comunali di via Geromini, esaminata documentazione
Nazionali

Sanremo, scaletta della terza serata: ordine dei cantanti di oggi

(Adnkronos) – Maria Antonietta & Colombre sono i primi cantanti a esibirsi oggi 26 febbraio nella terza serata del Festival di Sanremo 2026. L’ultimo a salire sul palco sarà Sayf. Oggi sono in programma le esibizioni di 15 artisti big, che saranno precedute dalla finale tra le nuove proposte: sfida tra Angelica Bove e Nicolò Filippucci. 

 

01 – Maria Antonietta & Colombre – ‘La felicità e basta’ 

02 – Leo Gassmann – ‘Naturale’ 

03 – Malika Ayane – ‘Animali notturni’ 

04 – Sal Da Vinci – ‘Per sempre sì’ 

05 – Tredici Pietro – ‘Uomo che cade’ 

06 – Raf – ‘Ora e per sempre’ 

07 – Francesco Renga – ‘Il meglio di me’ 

08 – Eddie Brock – ‘Avvoltoi’ 

09 – Serena Brancale – ‘Qui con me’ 

10 – Samurai Jay – ‘Ossessione’ 

11 – Arisa – ‘Magica favola’ 

12 – Michele Bravi – ‘Prima o poi’ 

13 – Luchè – ‘Labirinto’ 

14 – Mara Sattei – ‘Le cose che non sai di me’ 

15 – Sayf – ‘Tu mi piaci tanto’. 

 

La serata sarà caratterizzata dalla consegna del ‘premio alla carriera’ a Mogol e dalle incursioni di Ubaldo Pantani in versione Lapo Elkann. Laura Pausini si esibirà sulle note di ‘Heal the world’ di Michael Jackson con Il Piccolo coro dell’Antoniano e dovrà confrontarsi con la sua alter ego proposta da Vincenzo De Lucia. 

 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...