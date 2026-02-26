SportCity, Serra “Lo sport elemento fondamentale per la vita sociale di tutti”





ROMA (ITALPRESS) – “Lo sport è un elemento fondamentale per la vita sociale, quotidiana di tutti noi. Il risultato da raggiungere che si è posta la Fondazione SportCity è far sì che le città diventino dei motori di aggregazione sociale e lo sport è il veicolo per aggregare famiglie e comunità. Sport nelle città è movimento, è cultura. Non è solo centro ma anche periferia, non è solo grandi città ma anche aree interne. È il risultato di un lavoro di cultura sul quale bisogna investire per far sì che lo sport non abbia solo una dignità in Costituzione ma anche un’applicazione nella vita quotidiana”. Lo ha detto Federico Serra, presidente dell’Osservatorio permanente sullo sport e sulla pratica sportiva di Fondazione SportCity.

