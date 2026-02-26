Ultime News

26 Feb 2026 Una vita spezzata: mesto via vai di giovani alla camera ardente per Davide Barbieri
26 Feb 2026 Mario Brunello in concerto con i ragazzi Stauffer
26 Feb 2026 Servizio civile universale, 5 opportunità in provincia di Cremona con Mosaico
26 Feb 2026 Mercato immobiliare, cresce il divario tra case nuove e da ristrutturare
26 Feb 2026 “Un mare di emozioni”: un incontro per navigare nel mondo interiore dei bambini
SportCity, Serra “Lo sport elemento fondamentale per la vita sociale di tutti”

ROMA (ITALPRESS) – “Lo sport è un elemento fondamentale per la vita sociale, quotidiana di tutti noi. Il risultato da raggiungere che si è posta la Fondazione SportCity è far sì che le città diventino dei motori di aggregazione sociale e lo sport è il veicolo per aggregare famiglie e comunità. Sport nelle città è movimento, è cultura. Non è solo centro ma anche periferia, non è solo grandi città ma anche aree interne. È il risultato di un lavoro di cultura sul quale bisogna investire per far sì che lo sport non abbia solo una dignità in Costituzione ma anche un’applicazione nella vita quotidiana”. Lo ha detto Federico Serra, presidente dell’Osservatorio permanente sullo sport e sulla pratica sportiva di Fondazione SportCity.
