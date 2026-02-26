Video Pillole
Tg Sport – 26/2/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Juve fuori ai supplementari, orgoglio e rammarico
– Atalanta show, 4-1 al Dortmund e qualificazione storica
– Sinner, momento di calo ma progetto chiaro
– Virtus, Edwards guida la riscossa europea
– Classiche del Nord, si apre la stagione del pavè
– Roma sogna i Giochi Olimpici ma serve strategia

