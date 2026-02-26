Ultime News

26 Feb 2026 La crisi del mais tra calo delle rese e aumento dei costi: i produttori in Fiera
26 Feb 2026 Manufatto sull'albero, Compagnone: "Non serve l'ironia, serve garantire sicurezza"
26 Feb 2026 Cremona protagonista alla Fiera del Turismo di Berlino con lo Stradivari Golden Bell
26 Feb 2026 Polizia locale, sindacato in campo: "Preoccupante carenza di organico"
26 Feb 2026 Blitz della polizia locale negli uffici comunali di via Geromini, esaminata documentazione
Video Pillole

Ue, Meloni “Servono scelte concrete e coraggiose”

ROMA (ITALPRESS) – “Il semestre di presidenza cipriota arriva in un momento particolarmente complesso nel quale l’Europa è chiamata a scegliere se vuole davvero essere protagonista del proprio destino o limitarsi a subirlo. E’ un momento che richiede concretezza nell’azione, buon senso e anche il coraggio di fare alcune scelte importanti in materia di competitività, sicurezza, sulla capacità di reagire a un contesto globale che sta cambiando rapidamente”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni alla stampa al termine dell’incontro con il presidente della Repubblica di Cipro, Nikos Christodoulides, a Palazzo Chigi.

sat/gsl
(Fonte video: Palazzo Chigi)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...